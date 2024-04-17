В Нью-Йорке продают уникальный дом в стиле юрты: какова его цена

В живописном регионе Гудзонская долина, что в штате Нью-Йорк, продают особый дом, внешне напоминающий юрту. Он расположен в уединенном месте среди невероятной природы.

Это очень уютное современное жилье, в котором есть все необходимое для комфортного проживания. Тем оно и отличается от традиционной юрты кочевников. Поскольку это два объединенных дома площадью 240 квадратных метров, стоимость составляет 1,1 миллиона долларов.

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Уютная юрта для загородной жизни

До 2015 года на месте дома не было ничего. Нынешние владельцы приобрели землю, а через два года построили две юрты, соединенные между собой проходной дорогой.

"Здесь сочетается загородная жизнь с городским удобством, поскольку вы вблизи многих достопримечательностей округа Датчесс, а также неподалеку от округов Вестчестер и Патнем", – говорит агент по листингу.

В доме есть три спальни, две ванные комнаты, столовая, гостиная и кухня открытой планировки. Главная спальня расположена на втором этаже, и главная ее особенность – круглое мансардное окно, откуда проникает много естественного света. В интерьере жилья использовали много антикварных деталей, например карманные двери из разных исторических зданий.

Современный интерьер / Фото Simon Feldman Studio

Одна часть дома является основным помещением для проживания владельцев, а другую использовали как гостевую. В 2019 году владельцы установили на улице бассейн с морской водой.