Культовый дом-пирамида: взгляните на это исключительное жилье со стеклянной стеной

Знаменитая недвижимость в Файр-Айленде в штате Нью-Йорк действительно впечатляет формой - она напоминает пирамиду. А большая комната со стеклянной стеной дает возможность наблюдать за океанскими волнами.

Роскошная пляжная резиденция с тремя спальнями известна как Pyramid House on Fire Island Pines. Она появилась на рынке за 4,25 миллиона долларов, хотя еще в прошлом году ее продавали за более чем 6 миллионов.

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Не дом, а настоящая мечта

Уникальное жилье площадью 200 квадратных метров построили в 1961 году. Около двадцати лет назад его полностью реконструировали, и жилье до сих пор в отличном состоянии.

Дом очень частный, с непринужденной, но утонченной элегантностью. Большая комната имеет потолок высотой 7,6 метра со стеклянной стеной, с которой видно мили защищенных дюн, залив и океан,

– рассказал агент по листингу Глен Райс.

В большой комнате также есть двусторонний камин на дровах, который соединяет главную гостиную и кухню. Спален в доме – три. Основная имеет площадь 65 квадратных метров с оборудованной гардеробной, ванной комнатой и личным кабинетом.

Форма пирамиды создает впечатляющую и необычную атмосферу. Когда люди находятся в большой комнате, им кажется, что они на краю света.

Единственный в своем роде дизайн / Фото Genevieve Garruppo

Во дворе есть бассейн и гостевые домики рядом, где есть еще две спальни и ванная комната. Добраться до дома можно только на лодке, что привлекает тип людей, которые ищут отдыха в уединенном месте. Поскольку на острове нет машин, возникает настоящее ощущение побега от привычного образа жизни. До пляжа идти две минуты, а до города всего 12 минут.