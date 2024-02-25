Розкішна пляжна резиденція з трьома спальнями відома як Pyramid House on Fire Island Pines. Вона зʼявилася на ринку за 4,25 мільйона доларів, хоча ще минулого року її продавали за понад 6 мільйонів.

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Не будинок, а справжня мрія

Унікальне житло площею 200 квадратних метрів побудували у 1961 році. Близько двадцяти років тому його повністю реконструювали, і житло досі в чудовому стані.

Будинок надзвичайно приватний, із невимушеною, але витонченою елегантністю. Велика кімната має стелю заввишки 7,6 метра зі скляною стіною, з якої видно милі захищених дюн, затоку й океан,

– розповів агент з лістингу Глен Райс.

У великій кімнаті також є двосторонній камін на дровах, який з'єднує головну вітальню та кухню. Спалень у будинку – три. Основна має площу 65 квадратних метрів з обладнаною гардеробною, ванною кімнатою та приватним кабінетом.

Форма піраміди створює вражаючу та незвичайну атмосферу. Коли люди перебувають у великій кімнаті, їм здається, що вони на краю світу.

Єдиний у своєму роді дизайн / Фото Genevieve Garruppo

Надворі є басейн і гостьові будиночки поруч, де є ще дві спальні та ванна кімната. Дістатися до будинку можна лише на човні, що приваблює тип людей, які шукають відпочинку у відокремленому місці. Оскільки на острові немає машин, виникає справжнє відчуття втечі від звичного способу життя. До пляжу йти дві хвилини, а до міста всього 12 хвилин.