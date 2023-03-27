Дом из фильма: в Калифорнии продают недвижимость, где снимали известный триллер

Собственность находится на мысе на побережье Калифорнии. Дом не только был местом для съемок фильма, но и украшал обложку журнала Vogue.

Живописные виды этого дома настолько впечатляют, что это скорее смотровая площадка, а не жилье. Он был построен в 1978 году на склоне горы. Недвижимость была выставлена на продажу за 7,98 миллиона долларов.

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Известный дом в Калифорнии

"Это просто увлекает дух – стоять на балконе и любоваться потрясающими видами на горы, океан и небо вокруг", – говорят очевидцы о пейзаже на Малибу и Нормандские острова.

Часть открывающегося пейзажа у дома / Фото Niaz Uddin

Дом вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты. Внутренняя площадь составляет 290 квадратных метров.

Интерьер спальни / Фото Niaz Uddin

На дворе есть бассейн. Также в стоимость входит 12 с лишним акров земли. Владение соседним участком гарантирует, что никто не сможет построить на нем недвижимость. В дом ведет частная дорога.

Здесь снимали фильм

Дом был главным местом действия в фильме "Каньоны" режиссера Пола Шрейдера 2013 года. Он рассказывает историю о судьбе двух влюбленных в "Городе греха" Лос-Анджелесе.

Недвижимость также украсила обложку журнала Vogue, а также "многочисленные рекламные ролики и печатную рекламу".