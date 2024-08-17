Мужчину попросили никогда не сносить свой дом посреди магистрали: почему он там нужен

На первый взгляд это обычный сельский дом с каменными стенами. Но, если прислушаться, то можно услышать безумный грохот магистрали М62, которая огибает помещение с обеих сторон.

Сначала все думали, что первый владелец дома с фермой просто отказался все продавать, когда разрабатывали план строительства магистрали. Как выяснилось потом, причина здесь другая.

Обратите внимание Роскошный ЖК должен был стать "настоящим раем", но похож на зону отчуждения: что произошло

Жизнь посреди магистрали

Об этой истории рассказали в документальном фильме "Люди Клега", который сняли почти через 20 лет после завершения строительства дороги. К слову, она соединяет Ливерпуль, Манчестер и Лидс.

Поскольку под фермерским домом есть геологический разлом, для инженеров было значительно проще оставить его, чем сносить, решая массу сопутствующих проблем,

– рассказал журналист Майкл Клег.

То есть из-за сноса дома могли возникнуть проблемы, а оставлять свою ферму без причины мужчина не захотел.

Дом с фермой между автодорогами / Фото DAH

Еще в 1934 году Кен и его жена говорили, что автострада им не мешает. Стало труднее разве что из-за уборки, потому что постоянное движение авто – это очень много пыли. Также пара становилась свидетелем нескольких смертельных аварий.

У нас тройной стеклопакет, чтобы уменьшить уровень шума, но в целом это ничем не отличается от жизни в любом другом месте, где есть дорога. Единственное, что я не понимаю, куда все ездят каждый день,

– рассказал мужчина в одном из своих интервью.

Сейчас фермой руководит уже другая семья. Муж, жена и их сын продолжили фермерское дело.