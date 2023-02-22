Жизнь в пустыне: какой дом предлагают американцы в Соноре

Обычно пустыня не вызывает ассоциации, связанные с жизнью. Однако на территории Соноры в Аризоне население достигает нескольких миллионов.

В Скоттсдейле продают роскошный дом в пустыне. Впечатляющую резиденцию спроектировал местный архитектор.

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Что предлагают американцы в пустыне Сонора

Дом имеет четыре спальни, пять полноценных ванных комнат. Около 690 квадратных метров жилой площади расположены на одном уровне. Мансардные окна освещают центральный проход.



Одна из комнат в доме / Фото Retsy

Высокие потолки, окна и подвесное освещение придают драматизм кухне. Развлекательные зоны разделены от четырех спален с ванной комнатой. Основной люкс включает в себя камин, зону отдыха и гардеробную. Дополнительная ванная комната и туалетная комната.

На территории отеля есть открытый бассейн и спа. Вместе с домом предлагают членство в гольф-клубе, но его нужно покупать отдельно при условии одобрения правления.



Территория у дома с бассейном / Фото Retsy

Цена недвижимости в Скоттсдейле составляет 8,5 миллионов долларов США. Дом расположен в тихом южном конце. Расстояние от центра города Скоттсдейл и международного аэропорта Феникс Скай-Гарбор составляет примерно 51 километр.