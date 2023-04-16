Возвращаемся в прошлое: на рынке появился уникальный дом с рестораном в стиле 1950-х

В городке Сиракьюс, штат Индиана, впервые за десятилетие продают уникальный дом. Там сохранился волшебный ресторан в стиле 1950-х годов.

Особенностью жилья является не только бывший ресторан, а также волшебное озеро рядом с невероятными видами. Дом появился на рынке за 1,8 миллиона долларов.

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Уникальный дом у озера

Идея ресторана в доме возникла не сразу. Когда-то это был просто гостевой дом с кухней, где собиралось много людей.

Ресторан в стиле 1950-х годов / Фото Realtor

Тогда у них возникла идея сделать из кухни небольшой ресторан для развлечений, и они это сделали. На стенах посетители повесили свои школьные фотографии, украсив их таким образом,

– рассказывает агент по листингу Деб Патон Шоули.

Стены украшают фотографии посетителей из школы / Фото Realtor

Дом был построен в 1962 году, и хотя некоторые оригинальные элементы в интерьере сохранились, в нем сделали капитальный ремонт.

Одной из уникальных особенностей дома является круглый камин. Агенты по недвижимости признаются, что таковой можно увидеть редко. Владельцы дома это поняли, поэтому обустроили комнаты так, что камин виден из кухни, столовой, спальни и фойе.

Круглый камин в центре дома / Фото Realtor

Жилье вмещает шесть спален и четыре ванные комнаты. Нынешние владельцы сначала жили здесь во время отпусков, а затем переехали полностью.

В доме современный дизайн интерьера/ Фото Realtor

Дом имеет один "недостаток" – виды просто западают в душу, и их невозможно забыть.

Пейзаж на озеро и лес / Фото Realtor