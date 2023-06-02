Жилье мечты: на рынке появился дом на вершине скалы с частным пляжем

Эксклюзивный дом на вершине скалы с частным пляжем выходит на рынок за 6 миллионов долларов. Он является одним из немногих в городе, границы которого простираются до высоты.

Дом расположен в прибрежном австралийском городе Клифтон-Спрингс, на полуострове Белларин. Он принадлежит одной семье уже 60 лет.

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Хороший дом среди невероятной природы

Агент по недвижимости Брок Грейнер сказал, что семья с тяжелым сердцем продает этот чудесный дом с пятью спальнями. Недвижимость действительно особенная, ведь оттуда открывается потрясающий пейзаж горной гряды Ю-Янг.



Дом расположен на вершине. Фото Realestate.

"Дети выросли там, и, став взрослыми, они рассказывают о своем детстве, о рыбалке и плавании. Очевидно, причина была весомой, чтобы продать его", – говорит Грейнер.

Территория вокруг дома имеет огромный потенциал для расширения или перестройки. На площади почти 400 квадратных метров можно обустроить большую игровую площадку с частным причалом.

Ранее владельцы добирались до пляжа по лестнице, которая находится на границе с соседней территорией. Растительность нужно будет очистить, чтобы улучшить доступ к воде.

Пейзаж со скалы / Фото Realestate

"Вы можете построить маленький домик на пляже, пристань, большой пейзажный бассейн и современный дом, как некоторые из объектов недвижимости стоимостью 10 миллионов долларов", – подсказывает агент по недвижимости.

В доме есть большой крытый бассейн, спа-центр и несколько гостиных на двух этажах. Также обустроен гараж на три машины.



Интерьер гостиной / Фото Realestate

Если дом будет продан, то это станет новым ценовым рекордом в Клифтон-Спрингсе. Ведь самым дорогим домом является четырехспальное жилье, которое продали в 2021 году за 3,6 миллиона долларов.