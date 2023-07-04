Нынешние владельцы Ян и Сью любят что-то интересное и необычное, не исключено их семейный дом. "Я искал что-то уникальное, и мне всегда нравились дома в авангардном стиле", – делится мужчина.

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Дом не обновляли с 70-х

"Люди удивлены, когда видят нашу плитку на кухне и в ванной комнате. Мы сохранили также внешний вид дома, потому что нам это нравится. Мы не искали перемен, поэтому это все удивительное", – рассказывают владельцы.

Дом имеет два этажа и в общей сложности вмещает четыре спальни, бильярдную, несколько открытых развлекательных зон. Он расположен на участке площадью 12,34 гектара, на котором 6,52 гектара засажены виноградом.

Интерьер просто невероятный / Фото Realestate

Ян говорит, что из-за удобного расположения дома и его зонирования он может удовлетворить ряд покупателей.

"У нас прекрасные виды, и мы живем всего за 50 минут езды в город. Жилье может быть идеальным для семьи или любого, кто любит покой или выращивать виноград", – говорит владелец.

Стоимость недвижимости можно узнать непосредственно у владельцев. Публично такую информацию они не предоставили.