Замечательный дом с четырьмя спальнями, откуда открывается вид на реку Гудзон, продают за 2,5 миллиона долларов. Он расположен в довольно отдаленном месте, но близко к центру.

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Волшебный дом с "разговорной гостиной"

"Вид на реку Гудзон как изнутри, так и снаружи, чрезвычайно захватывающий в этом доме. Поскольку дом стоит на холме в конце длинной подъездной дороги, вы имеете полную приватность, что очень необычно для такой близости к центру города", – говорит агент по листингу Меган Бренн-Вайт.

Уютный интерьер с яркими акцентами / Фото Realtor

Но виды на реку и прекрасное расположение – это не единственное, что стоит полюбить в этой недвижимости площадью 280 квадратов. Внутри есть особая гостиная, которую называют комнатой для разговора благодаря нише в заземлении. В специальной яме по центру есть мягкий кожаный диван и столик. Это гениальное решение для совместного времяпрепровождения, которое можно увидеть довольно редко.



"Яма для разговоров" / Фото Realtor

Индивидуальность дизайна дома, построенного в 1959 году, заметна в чистых линиях и некоторых старинных элементах. Во время строительства использовали самые лучшие и качественные материалы.