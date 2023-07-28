Крыша в форме бабочки: необычный дом продают в Лос-Анджелесе

Этот дом в Лос-Анджелесе точно понравится людям, мечтавшим об уникальном жилье. Он поражает с первого взгляда своей крышей-бабочкой.

Дом "приземлился на рынке" за 2,9 миллиона долларов. Он расположен на большом озелененном участке и имеет площадь 280 квадратных метров.

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Необычный дом в идеальном месте

Дом расположен в центре Силвер-Лейка – одного из самых популярных районов Лос-Анджелеса, где много нестандартных домов. В этом районе люди чувствуют себя небольшой общиной, живущей с роскошью большого города.

Терраса, где можно рассматривать виды / Фото Gavin Cater

Жилье вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты. Из окон открывается панорамный вид на центр Лос-Анджелеса и величественные каньоны.

Минималистская спальня / Фото Gavin Cater

"Дом расположен в двух шагах от лучших ресторанов Силвер-Лейка. Этот район является одним из самых желанных для проживания", – рассказывает агент по листингу Энтони Стеллини.

Крыловидная крыша, безусловно, является самой выразительной деталью жилья. Кажется, что здание готово к полету. Большая терраса этого современного просторного дома, широкие виды Лос-Анджелеса и идеальный интерьер делают его домом мечты.

"Мне нравится стиль этого дома. Лучшая комната – роскошная гостиная с видом на Лос-Анджелес… Это действительно звездная резиденция", – отмечает агент по листингу.

Гостиная с панорамными окнами / Фото Gavin Cater