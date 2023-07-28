Будинок "приземлився на ринку" за 2,9 мільйона доларів. Він розташований на великій озелененій ділянці та має площу 280 квадратних метрів.

Зверніть увагу Клубний будинок у затишному районі: КН РІЕЛ про переваги нового проєкту у Львові

Незвичайний будинок в ідеальному місці

Будинок розташований у центрі Сілвер-Лейка – одного з найпопулярніших районів Лос-Анджелеса, де є багато нестандартних будинків. У цьому районі люди почуваються невеликою громадою, яка живе з розкошами великого міста.

Тераса, де можна роздивлятися краєвиди / Фото Gavin Cater

Житло вміщує чотири спальні та чотири ванні кімнати. З вікон відкривається панорамний краєвид на центр Лос-Анджелеса та величні каньйони.

Мінімалістська спальня / Фото Gavin Cater

"Будинок розташований за два кроки від найкращих ресторанів Сілвер-Лейка. Цей район є одним із найбажаніших для проживання", – розповідає агент з лістингу Ентоні Стелліні.

Крилоподібний дах, безумовно, є найвиразнішою деталлю житла. Здається, що будинок готовий до польоту. Велика тераса цього сучасного, просторого будинку, широкі краєвиди Лос-Анджелеса та ідеальний інтер'єр роблять його будинком мрії.

"Мені подобається стиль цього дому. Найкраща кімната – розкішна вітальня з краєвидом на Лос-Анджелес … Це дійсно зіркова резиденція", – зазначає агент з лістингу.

Вітальня з панорамними вікнами / Фото Gavin Cater