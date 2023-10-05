Дом с крышей в форме волны: вы будете очень удивлены, когда увидите это жилье

Говорят, что крыша в этом доме в Нью-Джерси создает волну. И если взглянуть на это уникальное жилье, становится понятно, что такое мнение не случайно.

Здание середины 20 века с волнистой линией крыши появилось на рынке в городе Раритан. Стоит он, кстати, не миллионы долларов, как все уникальные дома, а всего 525 тысяч.

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Единственный в своем роде дом

Жилье с волнистой крышей вмещает три спальни и две ванные комнаты с общей жилой площадью более 200 квадратных метров. Агенты по недвижимости говорят, что он наполнен ретрошармом как внутри, так и снаружи.

Говорят, что дизайн-проект дома разрабатывал известный в тех краях архитектор, который обожал использовать волны. Из материалов он любил стекло, натуральное дерево и камень, с помощью которых создавал невидимую связь жилья внутри с природой снаружи.

Уютная гостиная в темных нейтральных тонах имеет огромное панорамное окно. На фоне волнистого потолка это создает ощущение, будто вы находитесь на вершине скалы. Также в доме есть кухня, гостиная и столовая.



Интерьер гостиной / Фото Realtor

К собственности также входит пристроенный гараж на два авто и крытый внутренний дворик сзади – идеальное место, чтобы погрузиться в беззаботные виды.

Столовая с деревянной мебелью / Фото Realtor

Стоит отметить, что здание расположено в уединенном уголке. Вокруг только природа, поэтому отдыхать там – настоящее наслаждение.



Дом среди волшебной природы / Фото Realtor