Остановился во времени: как выглядит дом с волшебной ретрокухней, которую не меняли 50 лет

Потенциальные охотники за домами восхищаются "застывшим во времени" домом в британском городе Донкастер. Они говорят, что это жилье с нетронутой кухней "настолько ретро, что снова в моде".

Есть такие стили дизайна, что просто неподвластны времени, сколько тенденций не создавалось бы. К ним относится и ретро. Сейчас модно оформлять дом в нейтральных тонах, чтобы он выглядел чистым и спокойным. И хотя ретро обычно "кричит" цветами, именно этот интерьер является примером его спокойного и теплого варианта.

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Замечательный ретроинтерьер, которому уже 50 лет

Все потенциальные покупатели говорят, что не стали бы менять уникальный интерьер этой "капсулы времени". Особенно их поражает кухня 1960-х годов: деревянные стены, ретролавки, приборы середины века и причудливая оранжевая плитка.

В доме все же есть традиционная для ретростиля яркая комната – это ванная в "громких" зеленых тонах. А гостиная имеет такой же спокойный интерьер, как и кухня.

Интерьер ретрокухни / Фото Triangle News

В описании агентов по недвижимости указано, что жилье расположено недалеко от всех местных достопримечательностей.

"Из кухни-столовой можно попасть в пристроенную оранжерею и гостиную, ведущую в прихожую. На втором этаже расположены две просторные спальни, главная спальня со встроенным шкафом и ванная комната", – пишут в объявлении.

Гостиная тоже в стиле ретро / Фото Triangle News

Многие люди, которые осматривали дом, были действительно поражены старомодным дизайном: "Интерьер сейчас является практически музейным экспонатом", "Кто-то очень любил этот дом, он безупречен", "Такой ретро, что он снова в моде".

Известно, что в 2023 году дом продавали за 140 тысяч фунтов стерлингов.