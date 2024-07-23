Подземная страна чудес: основная часть этого дома на самом деле скрывается в подвале

Большой дом в ремесленном стиле имеет подземный секрет. Большая часть жилого пространства обустроена именно на двух самых нижних этажах.

Уникальный дом с "подземной страной чудес" расположен в Брентвуде, штат Теннеси. Владелец этого жилья много лет работал в Disney как иллюстратор, поэтому многие комнаты в подвале есть как будто в этой тематике.

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Дом с подземной жизнью

Двухэтажный подвал составляет большую часть дома с пятью спальнями. Общая площадь наземной и подземной частей составляет 1060 квадратных метров.

Я не совсем была готова к более низкому уровню, и когда я увидела это, то была просто в восторге. Я имею в виду, что это было красиво. Ты как в маленькой деревне или что-то такое,

– вспоминает агент по продажам.

В наземной зоне, кроме спален, есть кухня, столовая, кладовая и еще несколько комнат. Интерьер выполнен в нейтральных светлых и темных тонах.

Везде большие и просторные комнаты / Фото Susanne Flynn

Самый низкий уровень создан в большей степени для мероприятий и приема гостей. Там полноценная кухня, комната на не одну сотню людей, сцена, столовая, кондитерское кафе и тому подобное.

Верхний уровень двухэтажной подземной зоны вмещает полноценную спальню и кофейню.