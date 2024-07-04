"Самый жуткий дом в Уэльсе": почему этот роскошный особняк так всех пугает

Потрясающий особняк охвачен пугающими легендами. Говорят, что это "дом с самыми большими призраками Уэльса". А особенно там не стоит жить мужчинам.

И хотя особняк "очень жуткий", недавно его купили за 1,6 миллиона фунтов стерлингов. Площадь величественного имения составляет аж 1 185 квадратных метров.

Обратите внимание В Одессе продают дачу в 20 метрах от моря: сколько стоит такой домик

Особняк с привидениями, которые преследуют мужчин

Особняк Derwydd расположен среди спокойной сельской местности графства Кармартеншир. Он вмещает аж 14 спален, четыре ванные комнаты, семь комнат для приема гостей и отдельный коттедж, который выгодно сдавать в аренду.



Одна из изысканных спален / Фото Media Drum Images

Однако в местном издании отмечают, что холостым мужчинам нужно держаться от дома подальше. Мол, легендарный призрак Белой леди появляется всем холостым мужчинам.

Эта историческая жемчужина датируется аж 1485 годом, и согласно легенде, там гостил король Англии Генрих Тюдор.

Особняком владели многие выдающиеся деятели, именно мужчин. Призрак Белой Леди начал появляться еще тогда. Правда это или нет, но история местных испугала, если они назвали особняк "самым жутким в Уэльсе".

В собственность принадлежит не только жилая недвижимость, но и исторический парк, огороженный сад и оранжерея.