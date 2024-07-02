В Одессе продают деревянный домик во втором ряду, то есть до моря идти 20 метров. Его стоимость составляет всего 13 тысяч долларов, то есть около 530 тысяч гривен, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Прибрежная дача в Одессе

Жилье площадью 40 квадратных метров вмещает аж три комнаты, кухню и ванную комнату с душем. Внутри оно уютное и опрятное, с необходимой мебелью и техникой.

Канализация городская, газ баллон, свет, вода, интернет, кабельное телевидение, 3 комнатки санузел и летняя кухня и дворик,

– указано в объявлении.

Автор пишет, что в аренду дачу не сдавали. "Все остается как на фото, заходи и наслаждайся морем", – добавляет Елена.

Простой и уютный интерьер / Фото OLX

Дом в горах за 9 тысяч долларов

Любители горного отдыха могут найти дешевое жилье в Карпатах. Например, в селе на Косовщине предлагают жилье всего за 9 тысяч долларов.

Дом утеплен пенопластом, там есть электроэнергия, но нет водоснабжения. Он расположен в хорошем месте, близко к лесу. Однако новому владельцу, вероятнее всего, нужно будет вложиться в ремонт.