Необычный дом 1950-х: никто и не надеялся увидеть там секретный тоннель с бункером

Внешне дом 1952 года в Эссексе довольно обычный, но на самом деле это еще та капсула времени. Жилье построило Министерство авиации, поэтому внутри там скрывается много интересного.

В доме есть 120-метровый тоннель, который ведет людей к подземному убежищу-бункеру. Его построили для размещения до 600 человек во время холодной войны.

Обратите внимание Покупка недвижимости в рассрочку: что это за способ приобретения квартиры и каковы его преимущества

Не просто дом, а убежище на время войны

Говорят, что когда-то правительство тратило 3 миллиона фунтов стерлингов в год только на содержание дома. Бункер работал в режиме ожидания до 1992 года, пока не закончилась холодная война.

Медпункт в бункере / Фото Caters News Agency

Нынешний владелец приобрел это жилье в 1994 году и управляет им как музеем. С фото становится понятно, что в бункере когда-то обустроили медицинский пункт. Также там есть кухня со всей необходимой техникой и посудой.

Кухонная зона / Фото Caters News Agency

Бункер сам по себе является музеем... туристы, очевидно, приходят и гуляют вокруг. Полтора часа нужно, чтобы обойти музей. Также у нас есть детский курс приключений на веревках и лучшая грязевая трасса в стране,

– поделился владелец.

Мужчина говорит, что получал много предложений по дому. Посетителей интересовал именно бункер. За все время примерно 200 человек хотели забронировать там место и предлагали 30 тысяч фунтов за 10 лет.