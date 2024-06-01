У будинку є 120-метровий тунель, який веде людей до підземного притулку-бункера. Його побудували для розміщення до 600 людей під час холодної війни.

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Не просто будинок, а прихисток на час війни

Кажуть, що колись уряд витрачав 3 мільйони фунтів стерлінгів на рік лише на утримання будинку. Бункер працював у режимі очікування до 1992 року, поки не закінчилася холодна війна.

Медпункт у бункері / Фото Caters News Agency

Теперішній власник придбав це житло в 1994 році та керує ним як музеєм. З фото стає зрозуміло, що в бункері колись облаштували медичний пункт. Також там є кухня з усією необхідною технікою та посудом.

Кухонна зона / Фото Caters News Agency

Бункер сам по собі є музеєм… туристи, очевидно, приходять і гуляють довкола. Півтори години потрібно, щоб обійти музей. Також у нас є дитячий курс пригод на мотузках та найкраща грязьова траса в країні,

– поділився власник.

Чоловік каже, що отримував багато пропозицій щодо будинку. Відвідувачів цікавив саме бункер. За весь час приблизно 200 людей хотіли забронювати там місце й пропонували 30 тисяч фунтів за 10 років.