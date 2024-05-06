Выгодна только цена: в Лондоне продают дом с "сюрпризом" внутри

В городе Айлворт, входящем в Западный Лондон, продают большой трехкомнатный дом по довольно выгодной цене. Снаружи он в хорошем состоянии, но внутри потенциальных покупателей ждет не слишком приятный сюрприз.

Дом продают за 175 тысяч фунтов стерлингов, а это около 215 тысяч долларов. Однако для будущих владельцев это не последние расходы.

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Хлама почти до потолка

Как только зайти в дом, впечатление о жилье сразу меняется. По крайней мере из-за того, что его состояние невозможно оценить. Ведь все комнаты полностью завалены вещами бывших хозяев. Чего там только нет: одеяла, одежда, коробки, газеты, книги, фоторамки, а еще много мусора.

Бывшие хозяева оставили кучу своих вещей / Фото Jam Press

Покупателям придется, видимо, неделю это разбирать или же воспользоваться услугами клининговой компании. Непонятно, есть ли в спальнях кровать, а в ванной комнате – туалет, потому что из-за хлама их просто не видно. И, вероятнее всего, новым хозяевам нужно будет сделать в доме ремонт и приобрести новую мебель.

Спальня закидана хламом / Фото Jam Press

"Проблема такого накопления в том, что оно может нанести вред дому из-за чрезвычайного веса", – отметил один из пользователей в соцсети.

Дом расположен в месте с прекрасным транспортным сообщением. В радиусе одного километра есть две железнодорожные станции и станция метро.