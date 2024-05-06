Будинок продають за 175 тисяч фунтів стерлінгів, а це близько 215 тисяч доларів. Проте для майбутніх власників це не останні витрати.

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Мотлоху майже до стелі

Як тільки зайти в будинок, враження про житло одразу змінюється. Принаймні через те, що його стан неможливо оцінити. Адже всі кімнати повністю завалені речами колишніх господарів. Чого там тільки немає: ковдри, одяг, коробки, газети, книги, фоторамки, а ще багато сміття.

Колишні господарі залишили купу своїх речей / Фото Jam Press

Покупцям доведеться, мабуть, тиждень це розбирати або ж скористатися послугами клінінгової компанії. Незрозуміло, чи у спальнях є ліжко, а у ванній кімнаті – туалет, бо через мотлох їх просто не видно. Та, найімовірніше, новим господарям потрібно буде зробити в будинку ремонт і придбати нові меблі.

Спальня закидана мотлохом / Фото Jam Press

"Проблема такого накопичення в тому, що воно може завдати шкоди будинку через надзвичайну вагу", – зазначив один із користувачів у соцмережі.

Будинок розташований у місці з чудовим транспортним сполученням. У радіусі одного кілометра є дві залізничні станції та станція метро.