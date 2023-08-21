Шокирующее имение: в Пенсильвании продают дом с собственной тюрьмой

Кирпичный особняк на первоклассной территории в Бедфорде, штат Пенсильвания, удивил всех на рынке. Его продают вместе с тюрьмой, где, мол, "можно разместить непокорных гостей".

На самом деле всему историческое объяснение. Раньше это действительно была тюрьма, где отбывали наказание. А продающий дом был жильем смотрителя.

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Недвижимость шокировала всех

Собственность с большим домом и тюрьмой продают за 274 900 долларов. Жилой особняк площадью 325 квадратных метров датируется 1895 годом. В доме есть пять спален и одна полная ванная. Интерьер интересен тем, что внутри есть семь каминов: во всех спальнях, в гостиной и столовой.

Спальня в особняке / Фото Gary Green

Здание тюрьмы до сих пор оснащено камерами с решеткой. Может быть, недвижимость приобретет тот, кто заинтересуется ее историей?

"Честно говоря, это немного жутко, но очень, очень круто. Дом в том же состоянии, в котором его когда-то оставили, со всеми чертежами, когда там находились заключенные", – говорит агент по недвижимости Гэри Грин.

Тюрьма находится в том состоянии, в котором ее когда-то покинули / Фото Gary Green

Согласно опубликованным отчетам, тюрьма работала более 100 лет. Во многих камерах до сих пор есть металлические кровати, а табличка на здании указывает, что строительство тюрьмы обошлось в 25 тысяч долларов.

Несмотря на свое прошлое, здание тюрьмы может иметь совсем другое будущее. "У меня есть предложения от людей, желающих открыть там магазины, квартиры, коммерческое предприятие", – делится Грин.