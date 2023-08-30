Настоящая жемчужина: продают дом среди леса с собственным водопадом

Этот дом в городе Барр, штат Вермонт, привлек много внимания. Нечасто можно увидеть жилье, возле которого протекает ручеек с водопадом.

Резиденция с четырьмя спальнями недавно вышла на рынок, но уже упала в цене в 20 тысяч долларов. Сейчас недвижимость стоит 880 тысяч долларов.

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Вокруг только красота природы и спокойствие

Дом выполнен в стиле середины прошлого века, поэтому здесь можно увидеть "чистые линии, минималистическая эстетика и безупречная связь между внутренним и внешним пространствами", – отмечают в объявлении.

Нынешние владельцы, продающие дом, приобрели его в 2020 году. Говорят, что искали уникальное жилье, потому с задачей справились.

Жилая зона / Фото Realtor

"Дом построен в 1981 году, поэтому мы обновили много вещей, но сохранили мебель из тикового дерева. Ванные комнаты и кухня также обновлены. Мы переделали весь внешний вид. Это действительно хороший дом", – рассказывает владелец Пивер.

Интерьер кухни, выходящей на балкон / Фото Realtor

Наибольшей особенностью собственности является ров, из которого течет водопад. Он всегда был первой темой для обсуждения, когда к хозяевам приходили новые гости. Интересно, что водопад можно регулировать при необходимости.

Небольшой мост через воду соединяет дом с гаражом. Также есть несколько патио – идеальных мест отдыха на природе. Вокруг дома тишина и покой. Похожего жилья поблизости нет нигде, уверяют владельцы.

Ночью на улице очень атмосферно / Фото Realtor