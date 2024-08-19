"Страшный сюрприз": на рынке Британии появился подозрительно дешевый дом

На рынке Британии появился дом всего за 77,5 тысячи фунтов. Чтобы понять, почему он такой дешевый, надо заглянуть внутрь.

Дом с собственным двором расположен в Блэкпуле. Внешне он имеет привлекательный вид, однако интерьер станет настоящим "сюрпризом" для потенциальных покупателей.

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Напоминает сцены из фильмов ужасов

В комнатах можно увидеть много пугающих атрибутов. Например, у входа гостей встречает коврик с надписью: "Добро пожаловать в больницу Аркхэм", что является отсылкой к фильмам и комиксам о Бэтмене.

В гостиной есть памятные вещи, отсылающие к "Темному рыцарю". Например, изображение Гита Леджера в роли Джокера. Также там можно увидеть плакат с изображением серийного убийцы Майкла Майерса из франшизы "Хэллоуин".

Интерьер гостиной / Фото Jam Press

В другой комнате, которую использовали как офис есть стол и стул, которые украшены черепом. Как декор – фото с машиной из фильма "Охотники за привидениями".

Но больше всего внимания привлекает статуя Майкла Майерса в полный рост с ножом в руках, которая стоит в спальне.

Самая жуткая комната в доме – спальня / Фото Jam Press

Известно, что дом с жутким интерьером появился на рынке 10 августа.