Мужчина построил жилье назло соседям и теперь продает его за более 600 тысяч долларов

Узкий дом в прибрежном городе Флориды Джексонвилл-Бич имеет интересную историю. Его построил человек, который до последнего боролся с соседями за площадь.

Соседи были против строительства, поэтому делали все возможное, чтобы мужчина не построил жилье. Они думали, что на таком крошечном участке он не сможет строить, но своей настойчивостью доказал обратное.

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Дом шириной 3 метра на зло соседям

Участок, на котором теперь стоит дом, когда-то использовали как сад. Соседям это очень нравилось, поэтому от идеи нового владельца они были не в восторге. Хотя мужчина подавал запрос к местным властям о разрешении на строительство, его отклонили.

Строитель планировал возвести жилье шириной 4,5 метра, но соседи были возмущены, мол, это слишком узкий участок для такого жилья. Они даже собрались на общественные слушания, где выразили недовольство.

Местная власть послушала людей и предложила два варианта: строительство жилья шириной 3 метра или продажа участка одному из соседей.

Люди радовались из-за такого решения, ведь думали, что строитель остановится. Однако мужчина все же построил узкое жилье на зло соседям. Теперь стильный дом площадью 144 квадратных метра он продает аж за 619 тысяч долларов.



Дом шириной три метра / Фото Yahoo

На фото видно, что это не просто дом, а дом на колесах. Поэтому новые владельцы смогут "переехать" в другое место, если соседи дальше будут надоедать.