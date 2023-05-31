Никто и не догадывался: в этом доме есть скрытая дверь, которая ведет в еще одну комнату

Четырехэтажный дом в Западном Мельбурне сразу привлек внимание охотников за домами. Его особенностью является тайная дверь в книжном шкафу.

Жилье вмещает три спальни. Владельцы, купившие дом в 2006 году, сделали дополнительную гостиную, которую вы не сможете увидеть сразу.

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За книжным шкафом прячется дверь

Книжный шкаф размером со стену служит тайной дверью, ведущей в скрытую гостиную.

"Мы хотели создать новое пространство для прослушивания музыки и просмотра фильмов – и у нас было много книг", – рассказывают владельцы об идее создания.

Скрытая дверь в книжном шкафу / Фото Jellis Craig

Они также заказали художника, чтобы тот изобразил им черно-белую настенную фреску, вдохновленную произведениями Пьеро конца 19 века известного иллюстратора Обри Бердсли. Этот шедевр сразу у шкафа.

Фреска по мотивам творений Обри Бердсли / Фото Jellis Craig

Среди других особенностей стильного дома – просторная главная спальня на верхнем этаже с полностью оборудованной гардеробной, ванной комнатой и частным балконом с видом на город.

Второй балкон расположен позади главной гостиной на втором этаже, а главную ванную спроектировала известная дизайнер. Кроме того, под лестницей, которая соединяет четыре уровня, также есть подвал или кладовая.

Стильный интерьер в разных цветах / Фото Jellis Craig

Аукционист Лукас Миллс говорит, что домом интересовались разные покупатели, в том числе семьи, которые хотели использовать скрытую гостиную как пространство для детей.

Недвижимость появилась на рынке по ориентировочной цене от 1,6 до 1,75 миллионов долларов США. В последний раз ее продавали за 595 тысяч долларов в 2006 году.