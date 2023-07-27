Покупатели сразу набросились: взгляните на этот просторный дом с огромным тайным садом
Источник:Realestate
Как только этот дом появился на рынке, покупатели сразу набросились на него. И не даром, ведь это настоящая скрытая жемчужина в австралийском пригороде Гровдейл.
Собственность площадью почти 4500 квадратных метров имеет скрытый сад, расположенный сзади. Хотя территория очень велика, о ее существовании никто из прохожих и не догадывался. Но как только жилье появилось на рынке с подробным описанием, многие были в восторге и захотели приобрести недвижимость.
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Прекрасный дом с огромным садом
На недавнем аукционе дом с пятью спальнями был продан за 1,1 миллиона долларов. Агент по недвижимости Гайди Тремпел сказала, что эта скромная недвижимость, пожалуй, одна из лучших находок в городе из-за ее огромного скрытого заднего двора.
Большой сад принадлежит собственности / Фото Realestate
Торги за большой кирпичный дом начались с 900 тысяч долларов, причем потенциальные покупатели опередили другого претендента на право переговоров. Новыми владельцами стала местная пара, просто искавшая дополнительную площадь для расширения.
Дом имеет две освещенные жилые зоны, которые соединяются с большой развлекательной зоной под открытым небом с видом на задний сад. Территория сзади так велика, что там можно легко разместить 80 человек.
Большинство подобных домов в Гровдейле продают по меньшей цене – 800 тысяч долларов США. Если местные решили приобрести это жилье более миллиона, то они знали, что делают. Дом действительно особенный.