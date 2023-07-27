Покупатели сразу набросились: взгляните на этот просторный дом с огромным тайным садом

Как только этот дом появился на рынке, покупатели сразу набросились на него. И не даром, ведь это настоящая скрытая жемчужина в австралийском пригороде Гровдейл.

Собственность площадью почти 4500 квадратных метров имеет скрытый сад, расположенный сзади. Хотя территория очень велика, о ее существовании никто из прохожих и не догадывался. Но как только жилье появилось на рынке с подробным описанием, многие были в восторге и захотели приобрести недвижимость.

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Прекрасный дом с огромным садом

На недавнем аукционе дом с пятью спальнями был продан за 1,1 миллиона долларов. Агент по недвижимости Гайди Тремпел сказала, что эта скромная недвижимость, пожалуй, одна из лучших находок в городе из-за ее огромного скрытого заднего двора.



Большой сад принадлежит собственности / Фото Realestate

Торги за большой кирпичный дом начались с 900 тысяч долларов, причем потенциальные покупатели опередили другого претендента на право переговоров. Новыми владельцами стала местная пара, просто искавшая дополнительную площадь для расширения.

Здесь очень много места / Фото Realestate

Дом имеет две освещенные жилые зоны, которые соединяются с большой развлекательной зоной под открытым небом с видом на задний сад. Территория сзади так велика, что там можно легко разместить 80 человек.

Современная гостиная с камином / Фото Realestate

Большинство подобных домов в Гровдейле продают по меньшей цене – 800 тысяч долларов США. Если местные решили приобрести это жилье более миллиона, то они знали, что делают. Дом действительно особенный.