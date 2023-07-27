Власність площею майже 4500 квадратних метрів має прихований сад, який розташований ззаду. Хоча територія дуже велика, про її існування ніхто з перехожих і не здогадувався. Та як тільки житло з'явилося на ринку з детальним описом, багато людей були в захваті й захотіли придбати нерухомість.

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Чудовий будинок з величезним садом

На нещодавньому аукціоні будинок із п'ятьма спальнями продали за 1,1 мільйона доларів. Агентка з нерухомості Гайді Тремпел сказала, що ця скромна нерухомість, мабуть, одна з найкращих знахідок в місті через її величезний прихований задній двір.



Великий сад належить до власності / Фото Realestate

Торги за великий цегляний будинок розпочалися з 900 тисяч доларів, причому потенційні покупці випередили іншого претендента на право вести переговори. Новими власниками стала місцева пара, яка просто шукала додаткову площу для розширення.

Тут дуже багато місця / Фото Realestate

Будинок має дві освітлені житлові зони, які з'єднуються з великою розважальною зоною просто неба з видом на задній сад. Територія позаду така велика, що там можна легко розмістити 80 людей.

Сучасна вітальня з каміном / Фото Realestate

Більшість подібних будинків у Гровдейлі продають за меншу ціну – 800 тисяч доларів США. Якщо місцеві вирішили придбати це житло за понад мільйон, то вони знали, що роблять. Будинок справді особливий.