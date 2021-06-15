Дом сооснователя Harley-Davidson выставили на продажу: как он выглядит и сколько стоит

В Шотландии выставили на продажу дом сооснователя Harley-Davidson (американский производитель мотоциклов) Уильяма К. Дэвидсона. В старинном двухэтажном коттедже, построенном в 1720-х годах, он занимался сборкой разных механизмов.

Объект недвижимости оценили в 320 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов гривен). Как выглядит дом и что в нем есть – смотрите ниже.

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Что известно про объект

Коттедж Нетертон, расположенный возле городов Бречин и Форфар, был построен в 1720-х годах.

В 19-м веке дом принадлежал семье Дэвидсонов – там родился и вырос Уильям К. Дэвидсон до эмиграции в США в 1858 году.

На первом этаже особняка есть спальня и просторная гостиная с открытым камином и панорамными окнами. На втором этаже дома также есть две спальни. Особенность объекта – невероятные виды на реку Стратмор.

Сегодня дом называют Коттеджем Дэвидсона. Место стало любимым среди байкеров.

Дом построен в 1720-х годах / Фото savills

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В 2008 году дом приобрели поклонники Harley-Davidson. Они вернули коттеджу интерьер 1858 года. В то же время в здании проведены электрические сети и водопровод, а коммуникации скрыты в обшивке стен.

В Международном агентстве недвижимости Savills считают, что объект интересен для покупки с целью дальнейшей сдачи в аренду.

Как выглядит дом сооснователя Harley-Davidson / Фото Savills​: