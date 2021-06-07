Для того чтобы перевести нежилое помещение в жилое, необходимо выполнить несколько условий и собрать пакет документов. Подробнее рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Условия

Для того чтобы перевести помещение из нежилого в жилое, оно должно иметь:

  • потолки высотой от 2,5 метра;
  • площадь санузла от 3,8 метра;
  • оборудование вентиляцией;
  • подключение к коммунальным услугам.

Также есть другие требования, касающиеся технических моментов: уровня шума, электромагнитных полей, вибрации, санитарных и гигиенических норм и пр.

Соответственно, жилой фонд – это все помещения, в которых, согласно нормам закона, может проживать человек. Сюда относятся все формы собственности и типы помещений: от обычных квартир до общежитий, гостиниц и даже домов престарелых. Во время сдачи объекта после строительства все они проходят проверку профильными органами и комиссиями и признаются пригодными для жизни,
– объяснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК Nordica Residence / Фото riel

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Как официально сделать нежилое помещение жилым

Если помещение соответствует всем необходимым требованиям, можно официально сделать его жилым. Для этого нужны:

  • заявление об изменении целевого назначения;
  • копия документа, которым балансодержатель поставлен в известность о переводе в другой фонд;
  • копия паспорта и ИНН владельца недвижимости;
  • копия документов для подтверждения прав на владение объектом;
  • копия техпаспорта помещения и план всего этажа;
  • если планируется перепланировка – проект работ;
  • фотографии.

Отметим два нюанса. Во-первых, срок рассмотрения документов занимает примерно два месяца. Во-вторых, список документов может отличаться в разных городах Украины. Это зависит от генерального плана города и планирования застройки,
– добавили в РИЕЛ.

ЖК Forward / Фото riel

Почему могут отказать

Иногда случаются отказы в просьбе перевести нежилое помещение в жилое. Чаще всего это связано с тем, что объект не соответствует требованиям. В случае отказа нужно получить разрешение на реконструкцию недвижимости, оформить новый технический паспорт, получить еще раз право собственности.

Нежилые помещения в новостройках: что нужно знать

В новых домах можно пострадать из-за нечестности застройщика. В таких случаях под видом жилой квартиры продают нежилые помещения. Перевод их в нужный фонд может занять определенное время или вообще оказаться невозможным,
– предупредили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Как проверить жилое помещение:

  • в документах должно быть указано, что это квартира или комната;
  • если указано, что помещение является апартаментами, студией или смарт-квартирой, скорее всего, оно нежилое;
  • проверить письмо с одобрением Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.