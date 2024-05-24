"Дело любви": в Филадельфии продают дом, который спроектировала первая женщина-архитектор

В Филадельфии впервые продают "сокровище середины прошлого века". Это дом с названием Tulipwood, который спроектировала первая лицензированная женщина-архитектор в городе.

Местные риелторы говорят, что проектирование и строительство этого жилья было "делом любви" для архитектора Элизабет Флейшер. Дело в том, что дом она создавала для себя и мужа, также известного архитектора.

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Архитектурная жемчужина посреди леса

Уникальный дом появился на рынке всего неделю назад за 1,9 миллиона долларов США, но уже ожидает продажи. Агент по продаже рассказал, что это имущество имеет "архитектурное, культурное и историческое значение". А еще он расположен на популярной улице в желанном районе Ист-Фоллз.

Дом с пятью спальнями и тремя ванными комнатами имеет площадь 275 квадратных метров. Кроме основных комнат, там есть библиотека, столовая, гостиная, кухня, прачечная и кладовая.

В дизайне интерьера использовали много дерева / Фото Daniel Isayeff

В дизайне жилья есть много изюминок, в частности волнистая каминная стена, охватывающая гостиную изнутри через окна снаружи. Такую деталь дизайнер доверила не кому-нибудь, а известному скульптору и производителю мебели. Она изготовлена из суженного грецкого ореха, тополя и вишни.

Также в собственности принадлежат три сарая и три склада для хранения вещей, патио из голубого камня и несколько садовых зон.