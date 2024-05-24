Місцеві рієлтори кажуть, що проєктування та будівництво цього житла було "справою любові" для архітекторки Елізабет Флейшер. Річ у тім, що будинок вона створювала для себе та чоловіка, також відомого архітектора.

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Архітектурна перлина посеред лісу

Унікальний будинок з'явився на ринку лише тиждень тому за 1,9 мільйона доларів США, але вже очікує на продаж. Агент з продажу розповів, що це майно має "архітектурне, культурне та історичне значення". А ще він розташований на популярній вулиці в бажаному районі Іст-Фоллз.

Будинок з п'ятьма спальнями та трьома ванними кімнатами має площу 275 квадратних метрів. Крім основних кімнат, там є бібліотека, їдальня, вітальня, кухня, пральня та комора.

У дизайні інтер'єру використали багато дерева / Фото Daniel Isayeff

У дизайні житла є багато родзинок, зокрема хвиляста камінна стіна, що охоплює вітальню зсередини через вікна на зовні. Таку деталь дизайнерка довірила не будь-кому, а відомому скульптору та виробникові меблів. Вона виготовлена зі звуженого волоського горіха, тополі та вишні.

Також до власності належать три сараї та три склади для зберігання речей, патіо з блакитного каменю та кілька садових зон.