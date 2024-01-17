"Исключительный дом": в Яремче продают уникальное жилье, что совсем не похоже на все остальные

Этот современный дом в Яремче владелец назвал "исключительным" из-за его расположения и дизайна. Жилье построили в уникальном месте – на холме среди леса и гор, откуда открывается панорама всего города.

На улице обустроен бассейн и чан, а также зона отдыха с беседкой и мангалом. Что касается интерьера дома, то он действительно впечатляет, ведь выполнен по дизайнерскому проекту с использованием декора в единственном экземпляре. Стоимость такого дома составляет 850 тысяч долларов, сообщает 24 канал, ссылаясь на данные из объявления на OLX.

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Дом на вершине холма с видом на Карпаты.

Дом расположен на участке площадью 0,10 га, который можно расширить до 0,56 га – это вся вершина холма. Общая площадь дома составляет 183 квадрата. Построили жилье в прошлом году из современных теплосберегающих материалов.

На первом этаже есть гостиная с камином, кухня-столовая, санузел, прачечная-сушильня, подсобное помещение и прихожая. На втором этаже обустроили три спальни, лаунж-зону, библиотеку, ванную и широкий балкон.

Изысканный современный интерьер / Фото OLX.

Интерьерные элементы дома изготовлены из твердых пород дерева, а именно из дуба, ясеня и бука. С фото становится понятно, что дизайн действительно продуман до деталей.

В доме есть несколько способов отопления: с помощью газового, электрического котла и камина.

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В Криворовне продают двухэтажный коттедж с пятью спальнями, который владельцы использовали как базу отдыха. Общая площадь коттеджа – 160 квадратных метров. На первом этаже есть двухместная спальня, кухня со всей необходимой техникой, столовая с камином, санузел и сауна на дровах. На втором этаже – несколько спален с балконами и ванная комната.

Территория дома вместе с озером и беседкой огорожена. Выезд к центральной дороге асфальтирован и совсем близко. Цена такой недвижимости в Карпатах составляет 94 тысячи долларов.