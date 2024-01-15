Коттедж с участком на 22 сотки продают по 94 тысячи долларов, то есть примерно он стоит 3,6 миллиона гривен. На фото видно, что дом как снаружи, так и внутри в хорошем состоянии, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления из OLX.

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Не просто дом, а гостиница-усадьба в Карпатах

Двухэтажный дом с пятью спальнями использовали в качестве гостиницы с 10 – 12 спальными местами. Общая площадь коттеджа – 160 квадратных метров. На первом этаже есть двухместная спальня, кухня со всей необходимой техникой, столовая с камином, санузел и сауна на дровах. На втором этаже – несколько спален с балконами и ванная комната.

Уютный коттедж для отдыха / Фото OLX.

В доме есть отдельное помещение с собственным котлом на дровах и бойлере, а также обустроена терраса. Коттедж расположен около центральной автодороги, 10 километров от центра поселка Верховина. Удобный заезд по асфальтированной дороге. Совсем рядом есть Этнографический музей древностей Гуцульщины.

сколько стоит коттедж с озером в Ворохте

В горном поселке Ворохта также продают коттедж с собственным озером. Он вмещает четыре комнаты, кухню-столовую и два санузла на площади 100 квадратных метров. Стоимость такого дома – 90 тысяч долларов.

Коттедж деревянный как снаружи, так и внутри с простым интерьером. Вместе с квартирой можно приобрести еще два коттеджа, которые расположены рядом и вместе образуют комплекс.