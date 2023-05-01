Жилье мечты: на рынке появился волшебный дом на клочке земли среди моря
Источник:New York Post
В Северной Каролине продают дом на небольшом островке с собственным пляжем. Это идеальное место для тех, кто хочет оторваться от мира.
Дом расположен в СПИДС-Ферри. Это частная собственность площадью более четырех акра за 2,4 миллиона долларов.
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Дом, окруженный морем
Нынешние владельцы приобрели здание еще в 2017 году за 500 тысяч долларов. Тогда они полностью отремонтировали квартиру.
Дом занимает более 418 квадратных метров и может похвастаться высокими потолками, гостиной с камином и близлежащей кухней.
Жилье вмещает пять спален и четыре ванные комнаты. Также здесь есть круглая терраса, бассейн с морской водой и частный пляж.
На главном уровне есть спальня с ванной комнатой и частным балконом. На втором уровне расположены три спальни, домашний кабинет и мансарда. Основная спальня занимает весь третий этаж.