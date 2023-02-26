В Лос-Анджелесе продают дом, где снимали известный боевик

Дом, построенный в 1962 году, был открытием Лос-Анджелеса того времени. Он построен на основе свай на небольших холмистых участках, которые считались "невозможными для строительства".

Этот уникальный дом позволяет ознакомиться с частью истории Лос-Анджелеса. На продажу его выставили за 1,599 миллиона долларов.

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Что известно о доме

Дом был построен во время тематического исследования для инженерной программы Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе. Он расположен в микрорайоне Сити-Террас.

С большой деревянной террасы высотой 18 метров из дома открывается потрясающий панорамный вид. Несколько пар раздвижной стеклянной двери и больших окон дают возможность наслаждаться видами и притягивают много природного света.

В доме панорамные окна и стеклянная дверь / Фото Compass

Дом площадью 186 квадратных метров вмещает три спальни и три ванные комнаты. Есть кухня, просторная гостиная и минибар. Также обустроена площадка для гольфа, закрытая студия для автомобиля.



Так выглядит кухня / Фото Compass

Съемки боевика

В 1995 году здание было местом для съемок криминальной драмы Майкла Манна "Спека" с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях. По состоянию на 15 августа 2021 года фильм занимал 126 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Собственность служила домом для героя Дэнни Трехо. Актер признался, что это была любимая роль в его карьере.