В Одессе продают двухэтажный дом на берегу моря за 1,8 миллиона гривен: почему такая цена

В Одессе продают двухэтажный дом площадью 100 квадратов. Его стоимость составляет всего 43 тысячи долларов, то есть примерно 1,8 миллиона гривен.

Автор объявления на OLX говорит, что это не обычное жилье, а скорее дом-шалаш или рыбацкий домик. То есть стоимость жилья не зря такая не низкая, ведь оно временное, без фундамента, сообщает Недвижимость 24.

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Как выглядит бюджетное жилье у моря

Дом расположен в действительно прекрасном месте – с террасы можно любоваться одесским морем.

Много площади – 100 метров квадратных, два этажа, 3 спальни, кухня, санузел, видовая терраса, асфальтированный подъезд, развитая инфраструктура, учитывая транспортную развязку,

– говорится в объявлении.

На фото видно спальню с кроватью и двумя столиками и комнату с кроватью и двумя мягкими креслами. Также показали довольно загроможденное помещение, где размещена кухонная и стиральная зоны. Дом продают вместе с мебелью, хотя некоторые из них уже старые.

Комнаты в доме / Фото OLX

"Вы сами решаете дом это у моря, дача с лодкой или рыбалка, а возможно это доход с очень большой рентабельностью", – отметил автор объявления.

В доме-курене есть электро- и водоснабжение, но это все же не место для постоянного проживания.