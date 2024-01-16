Почти из каждого окна этого искусно построенного особняка виден безграничный океан. Такую роскошь решили продать за немалую сумму – 9,9 миллионов долларов США.

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Роскошный особняк на берегу океана

Дом под названием Spindrift имеет площадь 655 квадратных метров. В нем обустроили четыре спальни, большую кухню, кафе-бар, гостиную и ванную. Большинство комнат очень просторны и залиты солнечным светом благодаря панорамным окнам. Также в особняке есть лифт.

"Он сделан из стекла и проходит в дом со стороны океана, поэтому вы всегда можете видеть воду. Лифт прекрасно подходит для переноски сумок и тяжелых вещей с одного этажа на другой, поскольку он идет из подвала на третий этаж", – рассказал агент по продажам .

Невероятный вид виден даже с кухни / Фото Mott & Chace Sotheby's International Realty

Из кухни и гостиной можно добраться на просторное каменное патио. Часть внутреннего дворика закрыта перголой, что очень уместно в особо солнечные дни. Вокруг дома есть также довольно большая лужайка, где можно обустроить зону отдыха или поиграть в спортивные игры.

По мнению агента, особняк идеально подходит для молодой семьи с детьми или для зрелой пары с внуками. Хотя кажется, что дом расположен "отдаленно от мира", на самом деле это не так. Он в городке, где можно приобрести при необходимости все необходимое, просто чуть дальше от привычного шума.