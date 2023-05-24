Жилье на берегу озера: в Кентукки продают интересный дом вместе с часовней

Дома на берегу озера часто вызывают особые ощущения. Это касается и этого жилья в Педуке, Кентукки, которое продают вместе с часовней.

Жилье расположено на участке площадью 46,5 акров. Также здесь есть еще один небольшой домик, тоже входящий в стоимость. Цена недвижимости – 499 900 долларов США.

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Дом с собственной часовней на берегу озера

Дом площадью 520 квадратных метров был как обычным жильем для одной семьи, так и реабилитационным заведением с момента его постройки в 1980-х годах.

Вокруг дома хорошая природа / Фото Realtor

"Когда я впервые свернула с главной дороги на тот участок, я не шучу, я почувствовала дух Божий на том участке. Здесь особую почву", - говорит агент по продаже Синди Джонс.

Дом имеет очень много места. В общей сложности здесь есть восемь спален с четырьмя полными ванными комнатами и четырьмя полуванными. Бонусное пространство на третьем этаже тоже можно обустроить под спальни.

Гостиная с камином / Фото Realtor

Жилье также вмещает коммерческую кухню и столовую, но они нуждаются в косметическом ремонте. Меньший дом площадью 118 квадратных метров имеет три спальни и две ванные комнаты. Вероятно, он был построен 10 лет назад.

Часовня расположена совсем рядом. "Это небольшая открытая церковь с потолком собора, деревянным полом, небольшой сценой и крестом внутри часовни", – объясняет Джонс.

У дома есть часовня / Фото Realtor

В общем, на территории очень тихо и спокойно. На озере плавает утка с маленькими утятами, которые вызывают восхищение у всех прохожих.

Терраса и зона отдыха / Фото Realtor