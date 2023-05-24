Житло розташоване на ділянці площею 46,5 акрів. Також тут є ще один невеликий будиночок, який теж входить у вартість. Ціна нерухомості – 499 900 доларів США.

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Будинок з власною каплицею на березі озера

Дім площею 520 квадратних метрів був як звичайним житлом для однієї сім'ї, так і реабілітаційним закладом з моменту його побудови у 1980-х роках.

Навколо будинку гарна природа / Фото Realtor

"Коли я вперше звернула з головної дороги на ту ділянку, я не жартую, я відчула дух Божий на тій ділянці. Тут особливий ґрунт", – каже агентка з продажу Сінді Джонс.

Будинок має дуже багато місця. Загалом тут є вісім спалень з чотирма повними ванними кімнатами та чотирма напівванними. Бонусний простір на третьому поверсі можна теж облаштувати під спальні.

Вітальня з каміном / Фото Realtor

Житло також вміщує комерційну кухню та їдальню, але вони потребують косметичного ремонту. Менший будинок площею 118 квадратних метрів має три спальні та дві ванні кімнати. Ймовірно, його побудували 10 років тому.

Каплиця розташована зовсім поруч. "Це невелика відкрита церква зі стелею собору, дерев'яною підлогою, невеликою сценою та хрестом усередині каплиці", – пояснює Джонс.

Біля будинку є каплиця / Фото Realtor

Загалом на території дуже тихо та спокійно. На озері плаває качка з маленькими каченятами, які викликають замилування у всіх перехожих.

Тераса та відпочинкова зона / Фото Realtor