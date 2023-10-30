Не дом, а мечта: загляните в замечательный домик у подножия горы, который так и манит к себе

Великолепный современный домик расположен у подножия Каскилских гор. Это жилье сразу привлекло внимание на рынке, поэтому покупатель не заставил себя ждать.

Этот дом с одной спальней и ванной комнатой расположен в Кергонксоне, штат Нью-Йорк. Жилье под названием Tinkerbox сейчас ожидает продажи за 1 250 000 долларов. На рынке домик не пробыл и луны.

Обратите внимание Инвестиции в недвижимость: как выбрать объект и застройщика

Идеальное место для отдыха

Роскошный, но сдержанный по дизайну домик имеет площадь 132 квадратных метров. Он расположен на частном лесном участке размером четыре гектара, граничащего с ручьем. Построили жилье относительно недавно – в 2016 году. Проектированием и строительством занимался нынешний владелец, который по специальности является архитектором. Он использовал дом как место для проживания и личную студию.

В дизайне сразу становится заметно внимание к деталям: выдвижная стеклянная стена, разделяющая столовую и террасу, деревянные элементы в главной ванной в стиле спа-центра, дровяная печь на улице и другое.

Атмосфера природы ощущается даже внутри / Фото Realtor

Первый этаж вмещает медиакомнату, мастерскую (с отдельным входом) и большой гараж. Архитектор-владелец уже подготовил план переоборудования гаража в две спальни и ванную комнату. Помимо спальни и ванной, в доме есть гостиная и кухня. В конце концов он хорошо обустроен для комфортного проживания.

Снаружи домик по-настоящему роскошный, с деревянным экстерьером. Поэтому кажется, что он словно сливается с лесом. Такой эффект владельцу удалось создать с помощью кедрового сайдинга, и это было целенаправленно.