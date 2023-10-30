Цей будинок з однією спальнею та ванною кімнатою розташований у Кергонксоні, штат Нью-Йорк. Житло під назвою Tinkerbox зараз очікує на продаж за 1 250 000 доларів. На ринку будиночок не пробув і місяця.

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Ідеальне місце для відпочинку

Розкішний, але стриманий за дизайном будиночок має площу 132 квадратних метрів. Він розташований на приватній лісовій ділянці розміром чотири гектари, яка межує зі струмком. Збудували житло відносно нещодавно – у 2016 році. Проєктуванням та зведенням займався теперішній власник, який за фахом є архітектором. Він використовував будинок як місце для проживання та особисту студію.

У дизайні одразу стає помітна увага до деталей: висувна скляна стіна, яка розділяє їдальню та терасу, дерев'яні елементи в головній ванній у стилі спа-центру, дров'яна піч надворі тощо.

Атмосфера природи відчувається навіть всередині / Фото Realtor

Перший поверх вміщує медіакімнату, майстерню (з окремим входом) і великий гараж. Архітектор-власник вже підготував план переобладнання гаража в ще дві спальні та ванну кімнату. Окрім спальні та ванної, в помешканні є ще вітальня та кухня. Зрештою, він добре облаштований для комфортного проживання.

Зовні будиночок по-сучасному розкішний, з дерев'яним екстер'єром. Через те здається, що він наче зливається з лісом. Такий ефект власникові вдалося створити за допомогою кедрового сайдингу, і це було цілеспрямовано.