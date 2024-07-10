Продают дом Уинстона Черчилля 1940-х годов: сколько он стоит и как выглядит

На рынке недвижимости в Британии появилось уникальное предложение купить дом бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Стоимость жилья одного из самых влиятельных лидеров истории достаточно высока.

Уинстон Черчилль приобрел эту недвижимость в Кенсингтоне примерно за 240 тысяч фунтов в 1946 году, когда проиграл всеобщие выборы. Теперь дом стоит колоссальных 19,5 миллионов фунтов.

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Дом Уинстона Черчилля

Известный политик ремонтировал дом, превратив одну комнату в свою "снобскую библиотеку". Там содержится большая коллекция его любимых книг. Позже Черчилль купил недвижимость по соседству и объединил две собственности.

Его резиденция 1940-х годов расположена по адресу 29 Hyde Park Gate. Дом стоит в тихом месте, фактически в глухом углу улицы. Жилье с красивым садом имеет целых четыре этажа. Там есть большая гостиная, замечательная для развлечений, и шесть просторных спален.

Главный люкс имеет частную террасу с прекрасным видом на Лондон, а также большую ванную комнату с мраморной ванной-джакузи. Кухня и спортзал также присутствуют. С того времени в доме сохранились камины в нескольких комнатах и оригинальная лепнина.

Агенты по недвижимости пишут: "Дом широкий, занимает четыре этажа и предлагает исключительное пространство для развлечений, с особой и редкой гостиной двойной высоты, которая ведет к действительно красивому и спокойному саду, выходящему на запад. Основная спальня выходит на террасу, выходящую на запад, с видом на сад".

Поговаривают, что спальня на первом этаже служила Черчиллю послеоперационной палатой, когда он травмировался в Монте-Карло.