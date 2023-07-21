Удивительный, но особенный: на рынке появился дом в форме пирамиды

В Эннисе, Монтана продают дом, внешне напоминающий пирамиду. Кроме него, есть еще интересное здание, вызывающее не меньшее изумление.

Основной дом имеет три спальни и три ванные комнаты. Впервые он появился на рынке только в 2019 году за 2,2 миллиона долларов. С этого времени недвижимость расширили, и сейчас ее продают за 5 250 000 долларов.

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Единственные в своем роде

"Все три здания на территории достаточно уникальны. Владелец спроектировал и построил их полностью сам. Основной дом создан таким образом, чтобы поглощать как можно больше солнечного света", – объясняет агент по листингу Ричард Мэйо.

Владелец обитает в небольшом доме в стиле пирамиды. Другое крупное здание, не менее привлекающее внимание, называется лабораторией. Это сооружение немного напоминает трехэтажный космический корабль.

"Здесь полный механический цех, лаборатория и экспериментальная станция, где владелец что-то изобретает. Также есть место для парковки авто", – говорит Мэйо.

Творческий беспорядок в "лаборатории" / Фото Roy Chapman

Агент по листингу говорит, что знает продавца около 30 лет и помог ему продать часть сельскохозяйственной земли, чтобы заплатить за строительство этого комплекса.

"Когда я впервые это увидел, я был в полном восторге от того, что он сделал и как он это сделал", – говорит Мэйо.

Собственность находится недалеко от курорта Big Sky Resort и окружена видами на горы и долины.

"Идеальный покупатель – это тот, кто имеет способность к творчеству, тот, кто ценит дизайн и среду, в которой он живет", – говорит Мэйо. Поэтому жить там сможет не каждый.

Жилая зона на верхнем этаже в доме-пирамиде / Фото Roy Chapman