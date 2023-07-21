Основний будинок має три спальні та три ванні кімнати. Уперше він зʼявився на лише ринку в 2019 році за 2,2 мільйона доларів. З того часу нерухомість розширили, і зараз її продають за 5 250 000 доларів.

Зверніть увагу Мають врегулювати низку питань: забудовник про нововведення на ринку житла

Єдині у своєму роді

"Усі три будівлі на території є досить унікальними. Власник спроєктував і побудував їх повністю сам. Основний будинок створений таким чином, щоб поглинати якнайбільше сонячного світла", – пояснює агент з лістингу Річард Мейо.

Власник живе в невеликому будинку в стилі піраміди. Інша велика будівля, яка не менше привертає увагу, називається лабораторією. Ця споруда трохи нагадує триповерховий космічний корабель.

"Тут є повний механічний цех, лабораторія та експериментальна станція, де власник щось винаходить. Також є місце для паркування авто", – каже Мейо.

Творчий безлад у "лабораторії" / Фото Roy Chapman

Агент з лістингу говорить, що він знає продавця близько 30 років і допоміг йому продати частину сільськогосподарської землі, щоб заплатити за будівництво цього комплексу.

"Коли я вперше це побачив, я був у повному захваті від того, що він зробив і як він це зробив", – каже Мейо.

Власність розташована неподалік від курорту Big Sky Resort і оточена краєвидами на гори та долини.

"Ідеальний покупець – це той, хто має хист до творчості, той, хто цінує дизайн і середовище, в якому він живе", – каже Мейо. Саме тому жити там зможе не кожен.

Житлова зона на верхньому поверсі в будинку-піраміді / Фото Roy Chapman