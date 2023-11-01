Таких есть только двенадцать: в Лос-Анджелесе продают уникальный дом-судно

Это не роскошный мегаособняк, но он все равно вызвал ажиотаж в Лос-Анджелесе. Все из-за того, что дом очень похож на судно, а таких в городе всего двенадцать.

Дом также особенный из-за того, что его спроектировал легендарный современный архитектор Гарри Геснер. Жилье-судно расположено на привилегированном месте, где можно рассматривать замечательные виды Голливудских холмов. Уникальное здание решили продать за 1,7 миллиона долларов.

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Один из уникальных двенадцати домов-суден

Причудливое жилье расположено на краю обрыва на перевале Кахуэнга – холмистой местности, отделяющей Лос-Анджелес от долины Сан-Фернандо. Таким образом, он размещен за 10 – 15 минут до киностудий и других крупных развлекательных заведений с обеих сторон перевала.

Этот дом, как другие одиннадцать, выглядит не слишком привлекательно с улицы, с узким входом и навесом для автомобиля. Но вся "драма" позади, где видно, как жилье стоит на высоких сваях над самой скалой. Это способ строительства тоже уникален, ведь больше помещений не позволяют строить таким образом.

Дом на холме, очень похожий на судно / Фото CRMLS

Панорамные окна и терраса придают особую атмосферу, ведь из них видны виды на каньон и город. Именно этот дом имеет площадь 105 квадратных метров. Он включает две спальни и одну ванную комнату. Кухню и ванную, к слову, недавно обновили. Также есть отличная гостиная для отдыха с гостями.

Одной из красивейших комнат является основная спальня с уникальной наклонной стеклянной стеной. Над зоной гостиной находится мансарда, где можно организовать библиотеку или домашний офис. В последний раз это жилье-судно продавали в 2022 году за 1,4 миллиона долларов.