Будинок також особливий через те, що його спроєктував легендарний сучасний архітектор Гаррі Геснер. Житло-судно розташоване на привілейованому місці, де можна роздивлятися чудові краєвиди Голлівудських пагорбів. Унікальний будинок вирішили продати за 1,7 мільйона доларів.

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Один із унікальних дванадцятьох будинків-суден

Чудернацьке житло розташоване на краю обриву на перевалі Кахуенга – горбистій місцевості, яка відділяє Лос-Анджелес від долини Сан-Фернандо. Таким чином він розміщений за 10 – 15 хвилин до кіностудій та інших великих розважальних закладів по обидва боки перевалу.

Цей будинок, як інші одинадцять, має не надто привабливий вигляд з вулиці, з вузьким входом і навісом для автомобіля. Але вся "драма" позаду, де видно, як житло стоїть на високих палях над самою скелею. Це спосіб будівництва теж унікальний, адже більше помешкань не дозволяють будувати в такий спосіб.

Будинок на пагорбі, який дуже схожий на судно / Фото CRMLS

Панорамні вікна й тераса додають особливої атмосфери, адже з них видно краєвиди на каньйон і місто. Конкретно цей будинок має площу 105 квадратних метрів. Він вміщує дві спальні та одну ванну кімнату. Кухню та ванну, до слова, нещодавно оновили. Також є чудова вітальня для відпочинку з гостями.

Однією з найгарніших кімнат є основна спальня з унікальною похилою скляною стіною. Над зоною вітальні є мансарда, де можна організувати бібліотеку або домашній офіс. Востаннє це житло-судно продавали в 2022 році за 1,4 мільйона доларів.