"Горная изысканность": вы будете в восторге от этого дома в Джорджии

В Джорджии продают дом, расположенный на горе среди живописной природы. Вокруг есть только лес, а рядом протекает горная река.

Агент по листингу говорит, что теперь эта недвижимость – горная изысканность. Марк Кастильо был тем, кто продал это жилье нынешним владельцам в не слишком хорошем состоянии. Но хозяева его освежили, поэтому теперь это просто невероятный дом.

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Прекрасный дом в горах

Дом площадью 780 квадратных метров в Далонезе продают за 2 миллиона 299 тысяч долларов. Его выстроили еще в 1999 году. Настоящие собственники приобрели жилье несколько лет назад как инвестиционную недвижимость.

Теперь в доме много мрамора и люстр. Огромная люстра в двухэтажной столовой стоит 40 тысяч долларов. "Это отличный фокус в очень большом пространстве", – говорит агент по листингу.

В доме есть одна основная и три дополнительных спальни. В каждой обустроена действительно большая ванная в стиле спа, гардеробная, зона отдыха и камин. Кроме того, есть бар, бильярдная, офис над гаражом и две кухни.

Обновленный интерьер / Фото Jon Michael Sullivan

Дом расположен на площади в 1,8 гектара вдоль реки Честати. Сейчас его сдают в аренду на отдых по цене около 700 долларов за ночь, а бронирование в этом году составляет около 100 тысяч долларов.

То есть у нового владельца или владелицы будет выбор: либо жить в этом прекрасном месте, либо иметь хороший доход с аренды.



Горная местность / Фото Jon Michael Sullivan