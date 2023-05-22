Роскошь в Санта-Фе: сколько стоит новый дом в горной местности

Это современное глинобитное здание на площади 1,2 гектара в Санта-Фе построили в 2020 году. Он расположен в горной местности, откуда открываются сказочные виды.

Невероятная природа вокруг и чистый воздух привлекают владельцев вторичного жилья, пары и некоторых пенсионеров, рассказывает агент по листингу Марк Бенем. Стоимость дома составляет 2,7 миллиона долларов.

Обратите внимание Инвестиции в коммерческую недвижимость: какие риски следует учитывать в сегодняшних реалиях

Современный дом почти в сердце Санта-Фе

Сразу через входные ворота одноуровневого дома можно увидеть вымощенный кирпичом двор с фонтаном.

Также есть внутренний дворик с открытым камином с сиденьями, встроенные грили и несколько зон отдыха.

Дом имеет более 260 квадратных метров жилой зоны. Здесь есть кухня открытого плана со встроенной барной стойкой, столовая и гостиная.

Через большие стеклянные двери можно попасть в развлекательные зоны под открытым небом и полюбоваться видами на горы Сангре-де-Кристо.

Дом просто замечательный / Фото Barker Realty

В доме есть три спальни, одна основная и две дополнительных с отдельными ванными комнатами. Также рядом обустроен гараж на два автомобиля.

Агент по листингу говорит, что это жилье можно использовать в качестве основного или вторичного дома. "Единственное требование для того, чтобы быть частью нашего "другого города" – это доброта", – с теплотой говорит Марк Бенем.