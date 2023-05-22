Неймовірна природа навколо та чисте повітря приваблюють власників вторинного житла, пари та деяких пенсіонерів, розповідає агент з лістингу Марк Бенем. Вартість будинку становить 2,7 мільйона доларів.
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Сучасний будинок майже в серці Санта-Фе
Одразу через вхідні ворота однорівневого будинку можна побачити вимощене цеглою подвір’я з фонтаном.
Також є внутрішній дворик з відкритим каміном із сидіннями, вбудовані грилі та кілька зон відпочинку.
Будинок має понад 260 квадратних метрів житлові зони. Тут є кухня відкритого плану із вбудованою барною стійкою, їдальня та вітальня.
Через великі скляні двері можна потрапити до розважальних зон просто неба та помилуватися краєвидами на гори Сангре-де-Крісто.
Будинок просто чудовий / Фото Barker Realty
У будинку є три спальні, одна основна та ще дві додаткових з окремими ванними кімнатами. Також поруч облаштований гараж на два авто.
Агент з лістингу каже, що це житло можна використовувати як основний чи вторинний будинок. "Єдина вимога для того, щоб бути частиною нашого "іншого міста", – це доброта", – з теплотою говорить Марк Бенем.